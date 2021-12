Criminosos em uma moto atiraram em um bar e deixaram seis pessoas feridas, entre elas uma criança, na Rua Lagoa Redonda, em Inhaúma, zona norte do Rio de Janeiro, na madrugada deste domingo (19/12).

De acordo com a Polícia Militar, as vítimas foram socorridas para os hospitais Salgado Filho, no Méier, zona norte, e Souza Aguiar, no Centro. Policiais do 3ª BPM (Méier) e Corpo de Bombeiros também foram acionados.