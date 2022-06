Tiros causam pânico nos arredores do Morro do Estado

A madrugada desse sábado (11) começou tensa no Morro do Estado. Muitos tiros foram disparados na comunidade e foram ouvidos de moradores de várias ruas como. Fagundes Varela, em Icaraí, e Presidente Pedreira, no Ingá.

Os disparos começaram por volta das 0h30min e chamaram atenção pela som alto.

A princípio não está acontecendo operação no Morro do Estado, mas há dias a comunidade está passando por problemas por mudanças nas facções e rivalidades entre criminosos.

Em apuração…