Tirolesa promete fortes emoções no aniversário do Bondinho do Pão de Açúcar

Após o anúncio da construção de uma tirolesa ligando o Pão de Açúcar ao Morro da Urca, especialistas comentam sobre a viabilidade do projeto que pretende marcar os 110 anos do Parque Bondinho Pão de Açúcar, celebrado 27 de outubro. A notícia foi dada por Sandro Fernandes, CEO do Parque, na semana passada, em um evento corporativo e a ideia ainda está em aprovação junto aos órgãos competentes.

A tirolesa terá 755m de extensão, quatro linhas de descida, chegando a uma velocidade de 100km/h e tempo médio de descida de 40 a 50 segundos. Segundo o Parque Bondinho Pão de Açúcar esse ano será de uma série de iniciativas que vão reforçar a imagem como uma plataforma de experiências que alia sustentabilidade, turismo, entretenimento e mídia. Ainda no campo de planejamento e com previsão de inauguração em novembro deste ano, a tirolesa, nova atração, conta com um projeto que vai ligar o Pão de Açúcar e o Morro da Urca, promovendo muita emoção e uma incrível sensação de liberdade.

“A ideia de uma tirolesa aqui é mais um reforço da nossa estratégia e visão de negócios de tornar o Parque Bondinho Pão de Açúcar a melhor plataforma integrada de experiências sustentáveis em turismo, entretenimento e mídia da América do Sul. A cada ano, queremos e vamos presentear os nossos visitantes com grandes lançamentos como esse, tendo sempre em mente o nosso propósito de inspirar felicidade em todos que se conectam conosco”, reforça Sandro Fernandes.

Nancy Ashimine, membro da diretoria executiva da Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura (Abeta) disse que percebe um aumento muito expressivo no turismo de aventura e que essa novidade deverá atrair ainda mais turistas.

“Acho um projeto muito ousado e é importante respeitar as normas técnicas que balizam isso. Desde quem vai operar esse equipamento aos guias que devem ser treinados”, frisou.

O diretor de mercado da Abeta, Vinícius Martins, acredita que do ponto de vista da engenharia esse projeto não é absurdo.

“Para isso é preciso estudo e um planejamento e isso envolve desde conhecimento topográfico, de solo e impacto ambiental. Não é algo simples mas não é absurdo. Acredito ser uma ideia super positiva e em um futuro próximo o Brasil vai ser conhecido como o país das megas tirolesas, como acontece com Costa Rica e Nova Zelândia”, exemplificou.

Vinícius também é empresário do setor de engenharia e trabalha com construção de tirolesas.

“O volume de encomenda desse tipo de equipamento tem aumentado muito, em torno de 300% no período da pandemia. O Brasil pode ser tornar referência em turismo de acessibilidade, segurança e sustentabilidade e acreditamos que esses equipamentos e atividades contribuam e viabilizam que as pessoas conheçam o ambiente natural e aprendam a se comportar nesses ambientes”, completou.

O guia de turista especializado em atrativos naturais, Alex Figueiredo, aprova a medida e também chama atenção para os cuidados que devem ser tomados.

“Como guia eu acho ótimo! Seria um atrativo de turismo de aventura único no Brasil. Mas como montanhista, desde que não interfira nas paredes usadas pela prática de escalada, nada contra também”, explicou.

Iniciativa ousada

De acordo com o Portal Ensinar História, em 27 de outubro de 1912 era inaugurado o primeiro trecho do Bondinho do Pão de Açúcar, entre a Praia Vermelha e o Morro da Urca. O teleférico tinha, então, 528 metros de extensão e 220 metros de altura. Três meses depois, em 18 de janeiro de 1913, começou a funcionar o trecho seguinte, do Morro da Urca ao topo do Pão de Açúcar, a 396 metros de altura. O projeto foi feito pelo engenheiro brasileiro Augusto Ferreira Ramos, que utilizou equipamentos e materiais importados da empresa alemã J. Pohlig. Para construir o teleférico, foram necessário mais de 400 operários-escaladores, cada um subindo com algumas peças para os topos dos morros da Urca e do Pão de Açúcar para que fossem montadas. Um guincho auxiliou na subida dos cabos de aço.