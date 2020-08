Tio que estuprou a sobrinha de 10 anos é preso

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, anunciou nesta terça-feira (18) a prisão do homem de 33 anos apontado como o autor de diversos abusos cometidos ao longo de quatro anos contra a menina de 10 anos em São Matheus. o crime chocou o país por resultar ainda na gravidez da criança e reascendeu os debates sobre aborto. Atualmente a menina teve permissão para realizar o procedimento aos cinco meses de gestação em meio diversas criticas sociais. O homem estava foragido e foi encontrado durante esta madrugada por policiais civis em Betim, Minas Gerais.

“A nossa polícia efetuou nesta madrugada a prisão do estuprador da menina violentada no interior do ES. Que sirva de lição para quem insiste em praticar um crime brutal, cruel e inaceitável dessa natureza. Detalhes da operação serão repassada pela equipe segurança ainda hoje”, disse o governador do ES.

De acordo com informações, o suspeito em sua fuga passou pelo estado da Bahia anteriormente. Ele será levado para o Espírito Santo onde responde ao processo e após ser interrogado será conduzido para o Complexo de Xuri, onde há uma ala destinada a presos acusados de esturpro.

O tio da menina já possui passagem pelo crime de tráfico de drogas no ano de 2011.O homem é acusado de praticar os abusos ainda durante o regime semi-aberto do crime anterior.