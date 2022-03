Time feminino do Flamengo empata na estreia do Campeonato Brasileiro

Flamengo e São Paulo se enfrentaram pela primeira rodada do Brasileirão Feminino na noite desta segunda (7), no Estádio Luso-Brasileiro, que terminou no placar de 1 a 1. Após um primeiro tempo fraco, as meninas da Gávea igualou o marcador na segunda etapa, com gol de Gica.

A equipe paulista criou as melhores chances na etapa inicial, e logo aos oito minutos a zagueira Pardal aproveitou cobrança de escanteio, e abriu o placar. A sorte também não estava ao lado do Flamengo. Principal jogadora da equipe, a capitã Darlene saiu machucada. O time do São Paulo ainda acertou a trave perto do intervalo.

Porém, depois do técnico português Luís Andrade conversar e ajustar o time, o Flamengo voltou melhor para o segundo tempo, e foi para o ataque. Dessa forma, restou para o time visitante explorar o contra ataque, porém nenhum teve êxito. Assim, aos 21, o time da casa chegou ao empate e com uma lei do Ex. Gica recebeu na entrada da área, dominou e girou bem, chutando cruzado, sem chances para a goleira adversária.

Com o placar final, Flamengo e São Paulo somaram os primeiros pontos no Brasileirão Feminino. As Meninas da Gávea retornam já no próximo domingo (13), às 15 horas, contra o CRESSPOM, do Distrito Federal, pela segunda rodada da competição.