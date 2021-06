Theatro Municipal do Rio inicia reabertura parcial das atividades com visitas guiadas

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro inicia o processo parcial de reabertura a visitas guiadas nesta quinta-feira (10). O ingresso custa R$ 20, mas quem levar um quilo de alimento não perecível para a metade do valor. Além disso, desde segunda (7) que o local disponibiliza um tour virtual em 3D nas redes sociais do teatro. Todos os protocolos de segurança sanitários serão respeitados como proteção à Covid – 19.

A Presidente da Fundação Teatro Municipal, Clara Paulino, comemora o momento e ressalta que o local está preparado para atender ao público com todo o respeito às normais sanitárias.

“Estamos muito felizes em anunciar a retomada gradual das nossas atividades, inicialmente retornando com as visitas guiadas ao nosso histórico Theatro. Aos poucos, com todo cuidado e seguindo as normas de segurança, vamos reabrindo as portas desta importante instituição, tão querida da população carioca e fluminense”, afirmou Clara.

Parceria com ONG

Como forma de ajudar as famílias que foram vítimas do desemprego por causa da pandemia, o teatro fechou uma parceria com a organização não governamental Rio Solidário. A iniciativa vai proporcionar que os visitantes paguem meia-entrada nas visitas guiadas. Basta levar um quilo de alimento não perecível e apresentar na entrada do Theatro. Os alimentos serão destinados ao RioSolidario que hoje conta com 1300 instituições cadastradas em 92 municípios, abrangendo todo o estado.

Visitas marcadas pela internet

Com a pandemia, as visitas devem ser agendadas através do link https://forms.gle/7VPYQptCxJfaNLcj6, que estará disponível nas redes oficiais do Theatro. Assim que acessar a página, o visitante vai selecionar a data e o horário desejados e a equipe especializada entrará em contato por e-mail para confirmação ou sugestão de outro horário, em caso de lotação. Para validar o ingresso, será necessário chegar com 15 minutos de antecedência para pagamento e retirada do ticket. Os que não realizarem o agendamento poderão adquirir o ingresso no local, se houver vaga na turma. Cada horário deverá respeitar a capacidade máxima de 15 pessoas. A visita guiada contará com duração aproximada de uma hora. O uso da máscara é obrigatório durante toda a visita e quem ingressar no Theatro terá a temperatura corporal aferida no início da atividade. Estarão disponíveis no espaço totens de álcool em gel.

Foto: Fred Pontes