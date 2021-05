Theatro Municipal de Niterói reabre ao público

As cortinas vão se abrir e as luzes tornarão a iluminar a ribalta. Nos dias 14, 15 e 16 desse mês, o Theatro Municipal João Caetano, em Niterói, vai receber a primeira peça com presença do público. Será encenada a montagem “Carnaval ou uma fantasia de amor”, com direção de Marcell Barboza. Desde o dia 22 de abril, os teatros em Niterói tiveram autorização para retomada das atividades com a presença de público, mediante alguns protocolos sanitários e restrições contra a Covid-19.

A peça conta a história de um jornalista embrutecido pelo cotidiano, que encontra o grande amor da sua vida numa noite de carnaval. Porém, a moça que o encantou hesita em embarcar nesse romance, e acaba se deixando levar pelos galanteios de um jovem sedutor. Na dúvida, sobre ter ou não feito a escolha certa, ela precisa decidir se segue com este relacionamento ou se vai atrás do amor perdido. As consequências desta escolha mudarão as vidas dos personagens para sempre, com um desfecho que irá surpreender a todos.

O diretor da peça, o também ator Marcell Barboza, estreia seu primeiro texto para teatro se inspirando no clássico conto amoroso da Commedia Dell’Arte, envolvendo os personagens Arlequim, Pierrot e Colombina para trazer para atualidade uma envolvente e inesquecível história de amor, dessas que acontecem no carnaval. “Carnaval ou Uma Fantasia de Amor” tem uma trama dinâmica capaz de se comunicar com facilidade com o público, levando o espectador numa viagem que só o teatro em sua plenitude pode proporcionar.

A montagem de “Carnaval ou Uma Fantasia de Amor” traz no elenco, além do próprio Marcell Barboza, dois jovens talentos: Ana Beatriz de Paula e Junior Mello. Soma-se a eles a visão delicada de um dos maiores artistas da cidade, Anselmo Fernandes, que supervisiona o projeto.

O espetáculo tem cenários e figurinos assinados pelo arquiteto e designer de moda, Leonardo Aguiar. A iluminação fica a cargo de outro talento niteroiense: Raphael Grampola. A coreografia e a direção corporal são do bailarino da Cia. de Ballet da Cidade de Niterói, Thiago Piquet, embalado pela trilha sonora do cantor, compositor e percussionista Logã, que mescla composições próprias com clássicos da MPB de Chico Buarque e Luis Melodia.

A curta temporada será em três dias. Na sexta-feira às 19h, no sábado às 17h e às 19h e a última no domingo às 17h. A entrada será gratuita.

Do dia 17 ao dia 21 de maio, a gravação da apresentação no Theatro Municipal será disponibilizada, também gratuitamente, para o público em geral pela página do espetáculo no Facebook: www.facebook.com/carnavalapeca .

O Theatro Municipal João Caetano fica na Rua Quinze de Novembro, 35 no Centro de Niterói.