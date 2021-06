‘The Voice Kids’ revela o talento de jovem cantora niteroiense da Região Oceânica

Mais uma estrela de Niterói está cintilando na constelação de talentos já revelados pela cidade. O nome dela é Bia Miranda, de 13 anos, moradora do Engenho do Mato, na Região Oceânica de Niterói, que na estreia do programa ‘The Voice Kids’, exibido pela Rede Globo, foi aprovada na fase de audição às cegas. Ela cantou a música “Tristeza”, e nos últimos segundos para acabar a apresentação, os técnicos Gaby Amarantos e Carlinhos Brown apertaram o botão e viraram a tão esperada cadeira.

Bia, que estuda no Colégio Laplace, acredita estar vivendo o melhor momento da sua vida, e sente muito orgulho de levar o nome de Niterói para o Brasil através do programa. “Me sinto muito orgulhosa e a minha cidade é maravilhosa. Tenho muito orgulho de representar Niterói. Desde o início de 2020 eu estou me preparando e evoluindo a técnica vocal. Eu me esforcei muito e depois da apresentação recebi tanto carinho. Minhas amigas me ligaram, parentes que não sabiam da apresentação ligaram. O meu celular quase travou de tanta mensagem”, lembrou.

Por ter sido escolhida por dois jurados, coube a Bia escolher quem queria de técnico, e ela escolheu a Gaby Amarantos. “Eu fiquei muito emocionada. Sempre assisti o programa e quando a gente participa é diferente. Fiquei muito feliz e também fiquei nervosa na espera de um dos técnicos virar a cadeira para mim. Eu já tinha conversado e tinha muita vontade de ficar no time do Brown, mas o discurso que a Gaby fez tocou no meu coração”, contou Bia.

Bia começou cantar ainda criança em casa, com seus pais, e aprendeu alguns instrumentos musicais com o pai, o consultor de negócios Sandro Costa, 41 anos. “Ela se preparou para esse momento. A Bia tem repertório muito extenso e vai do samba para o rock, do nacional para internacional, ela tem uma capacidade musical muito grande”, contou o pai que toca violão, percussão e cavaquinho.

A paixão pela música movimentou toda a família e o avô de Bia levou ela para cantar em algumas igrejas de Niterói, como na Paróquia São Sebastião de Itaipu e na Capela Nossa Senhora da Conceição, ambas em Itaipu, na Região Oceânica. O gosto pela música foi crescendo ainda mais e os pais da jovem começaram a investir na carreira da filha. “Eu faço aulas de canto e me sinto muito bem no palco. Foi a primeira vez que me inscrevi no programa e passei de primeira. Eu fiquei muito feliz. Mas confesso que fiquei nervosa com a demora que os jurados levaram para virarem as cadeiras. Parecia uma eternidade mas eu foquei em não desafinar e não deixar a emoção e o nervosismo atrapalhar a minha apresentação”, contou orgulhosa.

Por enquanto Bia Miranda é a única representante de Niterói no programa, que está na 6ª temporada e além de Gabi e Brown, tem Michel Teló como técnico e Márcio Garcia como apresentador. No primeiro episódio noves crianças e adolescentes se apresentaram e a nova temporada seguirá com mais etapas: Batalhas, Tira-teima, Quartas de final, Semifinal e Final.