The Rolling Stones anuncia super álbum ao vivo

The Rolling Stones anunciaram hoje o lançamento de “GRRR Live!”, o álbum ao vivo definitivo de grandes sucessos da banda.

Com lançamento em 10 de fevereiro, via Mercury Studios, o álbum estará disponível em vários formatos; LP triplo preto, LP triplo branco colorido (exclusivo da Indies) LP triplo vermelho (exclusivo da d2c), CD duplo, DVD + CD duplo, BluRay + CD duplo. As versões Blu-ray e digital têm som com Dolby Atmos.

O álbum está disponível para pré-compra aqui; ele traz algumas das melhores músicas de todos os tempos, incluindo “It’s Only Rock’n’Roll (But I Like It)”, “Honky Tonk Women”, “Start Me Up”, “Gimme Shelter”, “Sympathy For The Devil” e “(I Can’t Get No) Satisfaction”.

The Rolling Stones comemoraram suas “bodas de ouro” em 2012 e 2013, embarcando na 50 & Counting Tour, um itinerário com 30 apresentações por América do Norte e Europa.

Em 15 de dezembro de 2012, a banda subiu ao palco em Newark, no Prudential Center de New Jersey, para o último de quatro shows na área de Nova York.

Apresentando participações de The Black Keys (“Who Do You Love?”), Gary Clark Jr & John Mayer (“Going Down”), Lady Gaga (“Gimme Shelter”), Mick Taylor (“Midnight Rambler”) e o herói local Bruce Springsteen (“Tumbling Dice”), o show provou ser um dos mais memoráveis da história da banda.

Desde sua transmissão original, via pay-per-view, em 2012, este show não esteve disponível para os fãs — até agora. O concerto foi reeditado e o áudio foi remixado.

Três músicas do show de 13 de dezembro (também em Newark) estarão disponíveis como extras no DVD e no Blu-ray: “Respectable” (com John Mayer), “Around And Around” e “Gimme Shelter”.

GRR Live! Lista de faixas:

CD1

Get Off Of My Cloud The Last Time It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It) Paint It Black Gimme Shelter (with Lady Gaga) Wild Horses Going Down (with John Mayer and Gary Clark Jr) Dead Flowers Who Do You Love? (with The Black Keys) Doom And Gloom One More Shot Miss You Honky Tonk Women Band Introductions

CD2