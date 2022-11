The Crown: Os bastidores da História (1947-1955)

O livro oficial da aclamada e premiada série da Netflix, The Crown, mistura ficção e extensa pesquisa de maneira elegante, traz fotos históricas e registros do seriado e mostra a formação de uma jovem rainha no século XX.

The Crown: Os bastidores da História é a leitura que acompanha a primeira temporada da série vencedora do Emmy, Globo de Ouro, BAFTA e SAG Awards. O livro se concentra no recorte temporal de 1947 a 1955, que compreende a primneira temporada de série, quando a jovem Elizabeth II é consagrada rainha, e traz um texto refinado e dois encartes de fotos marcantes do dramático período. Elizabeth não esperava que seu pai, George VI, morresse tão jovem e tão cedo, deixando-a para ocupar o trono do Império Britânico e reger uma instituição global.

Coroada aos 25 anos, ela já era esposa e mãe. The Crown: Os bastidores da História mostra a jornada de uma mulher aprendendo a se tornar soberana de seu povo. Os principais momentos sociais, políticos e pessoais que envolvem a vida de Elizabeth afetaram não só a Família Real como o mundo à sua volta.

Enquanto o Reino Unido se levantava da sombra da Segunda Guerra, a nova monarca enfrentava desafios pessoais. A mãe não acreditava em seu casamento; o tio exilado zombava de suas habilidades para governar o Império; o marido ressentia-se por ter sacrificado a carreira e o nome de sua família; e a irmã embarcava em um caso de amor que ameaçava os laços seculares entre a Igreja e a Coroa.

A premiada série original da Netflix, The Crown, criada pelo dramaturgo Peter Morgan, adaptou para a televisão os muitos personagens e acontecimentos que atravessam o reinado da rainha Elizabeth II. Mas o que é real? O que é ficção? Essas são perguntas que pairam na mente dos fãs da série e daqueles que já acompanham a história da Família Real britânica.

Em The Crown: Os bastidores da História, o consultor histórico da série e biógrafo da Família Real, Robert Lacey, estabelece os limites entre o real e o fictício, destrinchando a primeira temporada da série — estrelada por Claire Foy como a rainha Elizabeth II; Matt Smith como Philip, duque de Edimburgo; e John Lithgow como Winston Churchill —, a qual retrata os acontecimentos históricos que envolvem a monarquia britânica de 1947 até 1955.

Acompanhe a história de como a rainha Elizabeth II empenhou-se para assegurar que a Coroa estivesse sempre em primeiro lugar, tornando-se a monarca britânica com maior tempo de governo. The Crown: Os bastidores da História acrescenta ainda mais detalhes e profundidade aos acontecimentos da série, trazendo uma rica pesquisa histórica e fotografias, tanto da série quanto da Família Real, e também pintando um retrato íntimo da vida dentro do Palácio de Buckingham e da famosa residência no número 10 da Downing Street, moradia oficial do primeiro-ministro inglês. O leitor vai encontrar uma rainha Elizabeth II como nunca vista antes.