Textor promete “um dos maiores diretores executivos do mundo”

O investidor norte-americano e dono das operações de futebol do Botafogo, John Textor voltou aos holofotes com mais promessas para o futuro da equipe. Depois de seis reforços anunciados, um deles a maior contratação da história do clube em Patrick de Paula, o empresário disse que vai reforçar a estrutura organizacional do Glorioso.

“Haverá também uma figura incrível, um homem muito fantástico: um dos maiores diretores executivos da história do futebol mundial vai se juntar ao Botafogo em breve”, garantiu.

Recentemente, o alvinegro perdeu o gerente de futebol, Eduardo Freeland, sair para o Bahia. E atualmente, o diretor executivo da pasta, André Mazzuco, é o homem de confiança de John Textor no dia a dia dos treinamentos no Estádio Nilton Santos. No entanto, o norte-americano entende que deve encorpar a equipe. Nomes ainda não foram revelados, contudo.

O Botafogo estreia contra o Corinthians, no domingo (10), às 16 horas no “Engenhão”, pelo Campeonato Brasileiro. A partida também marca o primeiro jogo sob o comando do português Luís Castro, que foi disputado pelas duas equipes. Em preparação para a competição, o alvinegro realizou um amistoso contra o Volta Redonda no último sábado (02), e venceu por 2 a 0.