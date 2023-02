Teto de loja desaba em shopping de Niterói

Vítor d’Avila



Parte do teto da loja Ponto Frio do shopping Itaipu Multicenter, na Região Oceânica de Niterói, desabou, na noite da última terça-feira (7), por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade. Ninguém se feriu.

Na manhã desta quarta(8), funcionários trabalhavam no reparo da estrutura para a reabertura do estabelecimento.





Segundo testemunhas, o acidente aconteceu pouco antes das 21h. Primeiro, água começou a escorrer do teto. Segundos depois, a estrutura desabou sobre os produtos. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Produtos ficaram danificados pelo acidente. A loja ainda irá contabilizar o prejuízo. Uma pessoa que presenciou o acidente, e pediu para não ser identificada, disse acreditar que houve falha na calha de escoamento d’água do shopping.

Entramos em contato com as assessorias do shopping e da Via Varejo, dona do Ponto Frio e aguardamos posicionamento.