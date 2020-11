Teto de banheiro cai em shopping de Niterói

Parte do teto do acesso de um dos banheiros do Plaza Shopping, no Centro de Niterói, caiu neste sábado (21). Nenhum cliente do estabelecimento comercial foi atingido.

A direção do shopping informou que o incidente ocorreu pouco depois das 13h. O registro de água do banheiro feminino do piso L1 rompeu-se, provocando a queda do revestimento de gesso do corredor de acesso aos banheiros.

Logo em seguida, a equipe de bombeiros civis do Plaza foi acionada para atender as cinco pessoas que estavam próximas ao local do desabamento.

Uma mulher relatou nas redes sociais que estava no shopping com duas amigas. Quando foram ao banheiro a luz caiu e ouviram um estrondo.

“O teto já estava com furos antes mesmo do ocorrido. Ele despencou na hora que iríamos sair. Como a água estava jorrando, a moça da limpeza entrou em pânico e não deixou que eu, minhas amigas e outra mulher saíssemos ou ligássemos para a emergência ou para nossos familiares”, disse.

Ainda segundo a cliente, a outra mulher passou mal. Uma das minhas amigas teve pressão baixa. Enquanto isso, a moça da limpeza gritava para a gente não tirar foto. Os bombeiros chegaram cerca de 20 minutos depois e