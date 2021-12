Testes positivos de Covid no Rio saltam de de 0,7% para 5% em uma semana

O percentual de testes positivos de Covid na cidade do Rio de Janeiro saltou de 0,7% na semana passada para mais de 5% esta semana, como mostrou o RJ2 nesta quinta-feira (30). O número de internações e mortes segue baixo – nos últimos 2 dias ninguém morreu de Covid na capital. No estado, porém, a média móvel de mortes está com tendência de alta.

O crescimento ocorre no momento em que a prefeitura do Rio e o governo confirmam que a variante ômicron está circulando no estado.

Apenas um caso de ômicron foi confirmado, mas são quase 100 casos suspeitos. Tudo indica que a nova cepa está por trás do leve aumento nos casos de Covid.

O prefeito Eduardo Paes disse nesta quinta-feira (30) que os casos de Covid estão aumentando no Rio.

“Todos nós, dentro do nosso ambiente de convívio, começamos a ouvir que ‘tem alguém com Covid, alguém pegou Covid’. Então isso que vamos ouvindo as pessoas no nosso entorno falarem, começamos a perceber também na testagem. Estamos monitorando e informando, mas devemos ter certamente um aumento significativo dos casos de Covid”.

Aumentam internações

Os internados por Covid praticamente dobraram na capital em um dia: eram 11 e agora são 20. É um número ainda baixo se comparado aos momentos mais agudos da pandemia.

Nesta quinta, a média móvel de mortes no estado subiu pela primeira vez desde o dia 26 de setembro, um aumento de 31% – o que indica tendência de alta.

Os laboratórios comunicaram oficialmente o aumento do número de testes positivos, mas o secretário estadual de saúde, Alexandre Chieppe disse que eles precisam de confirmação.

“Esses casos precisam ser confirmados, então, para gente poder ter certeza que é ômicron que tá circulando no Rio de Janeiro. É bem provável que seja, que a gente já tenha uma transmissão sustentada de ômicron que seja responsável inclusive por esse aumento do número de casos que a gente tá vendo aqui no Rio de Janeiro, que tá em consonância com o que a gente vê no restante do mundo”.

Os especialistas dizem que o cuidado deve ser redobrado nesses dias de festa em que visitantes do mundo todo estão no Rio.

O prefeito Eduardo Paes confirmou a festa em Copacabana, mesmo com o aumento no número de casos de Covid.

“As pessoas tão sempre me perguntando do réveillon de Copacabana. Esse é o que menos me preocupa. Me preocupa muito mais as festas que as pessoas fazem em ambiente fechado, as famílias se encontrando agora no dia 31 de dezembro. Isso em geral são locais de transmissão muito mais intensos”, disse o prefeito.

A infectologista Cristiana Meirelles disse que o momento ainda não é de aglomerações. Ela recomenda festas pequenas e só entre pessoas vacinadas com pelo menos duas doses.

“Quem quiser muito ir, importante ficar afastado, só com os seus, totalmente de máscara, se puder usar uma mascara N95, Pff2 que seguram mais a infecção. Fazer o mais distante de pessoas desconhecidas, álcool, máscara e esquema vacinal completo”, orientou.

Foto: Rua das Pedras, Búzios, noite desta quinta-feira (30)