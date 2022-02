Testemunhas do caso de racismo em churrascaria são ouvidas na quinta-feira (16)

Está marcado para a quinta-feira (17) os depoimentos dos envolvidos e de testemunhas do caso de denúncia de racismo na churrascaria Mocellin, em São Francisco. O caso aconteceu no último dia 9 quando uma mulher negra, de 43 anos, teria sido alvo de racismo e sofrido agressões dentro do restaurante. O delegado da 79ª DP (Jurujuba) Rafael Barcio, que está investigando o caso, disse que ainda nessa quarta-feira (16) está tentando ter acesso as imagens do circuito de segurança que foram passados para o jurídico do estabelecimento.

Nessa quinta-feira (17) todos serão ouvidos entre funcionários do restaurante, clientes e a acusada de agressão, que teve a identidade preservada. Barcio explicou que as imagens ainda não foram disponibilizadas para a Polícia Civil, e elas serão determinantes para o esclarecimento do caso. “Ainda não vimos as imagens e vamos fazer isso antes dos depoimentos de amanhã [quinta-feira], nem que para isso a gente atrase um pouco os depoimentos. Entendo que esses vídeos foram enviados ao jurídico do Mocellin de maneira protocolar, mas estamos resolvendo isso”, contou.

A confusão aconteceu no dia 9 de fevereiro, dentro da área infantil da churrascaria da Zona Sul de Niterói. Uma mulher negra de 43 anos alegou ter levado tapas e socos da mãe de uma criança que brincava com seu filho, o que gerou em uma pancadaria generalizada onde outras pessoas bateram nela. A mulher agredida registrou o caso na 79 ª DP (Jurujuba) no mesmo dia, fez exame de corpo de delito e teve que ser atendida em um hospital.

No dia seguinte a mulher que foi acusada de agressão também foi na delegacia, mas na 77ª DP (Icaraí) e também registrou que foi agredida. O caso foi encaminhado para a delegacia de Jurujuba que dá continuidade nas investigações.