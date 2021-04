Acidente na RO: testemunha confirma que motorista bebeu antes de dirigir

Raphael Dudjak Eres Guerreiro, de 18 anos, um dos sobreviventes da tragédia automobilística que vitimou três jovens, na última quinta-feira (8), na Região Oceânica de Niterói, prestou depoimento, na manhã desta quarta-feira (14), na sede da 81ª DP (Itaipu). A distrital investiga as causas do acidente.

Ao delegado Fábio Barucke, Raphael confirmou que o motorista, Leonardo, ingeriu bebida alcoólica. O delegado acrescentou que, o depoimento, que durou cerca de meia-hora, foi preponderante para que Leonardo seja indiciado por triplo homicídio com dolo eventual. A pena pode chegar a até 30 anos de prisão.

O jovem chegou à delegacia, às 10h55, acompanhado de seus pais. Eles preferiram não conversar com a reportagem. Raphael estava no banco de trás do automóvel e teve apenas leves escoriações. O motorista, Leonardo Moraes da Silva Pagani, de 19 anos, também sobreviveu e foi indiciado, inicialmente, por homicídio culposo.