Teste rápido da Covid-19 em tenda no modelo Drive-Thru

Raquel Morais

Nos próximos dias 9, 10, 11 e 12 quem trabalha com deslocamento poderá realizar o teste rápido da Covid-19 em São Gonçalo. Taxistas, motoristas de aplicativo, motociclistas e ciclistas de entrega de comida vão poder fazer a testagem em uma tenda, montada pela Secretaria de Saúde municipal, no Centro de Tradições Nordestinas, em Neves. Os funcionários da saúde vão estar em uma tenda montada no centro cultural e o atendimento será no modelo Drive-Thru.

O atendimento será das 11h às 16h em ambos os dias e o secretário de Saúde municipal, Jefferson Antunes, reforçou a importância da realização desses testes. “São trabalhadores que lidam diariamente com dezenas de pessoas e estão suscetíveis à contaminação pela Covid-19”, frisou.

Em nota a Prefeitura de São Gonçalo informou que a Secretaria de Saúde ampliou o número de unidades realizando o teste rápido na cidade. Agora são 13 postos: Polos Sanitários Rio do Ouro, Porto do Rosa, Alcântara, Zé Garoto e Jardim Catarina; Centro de Triagem no Zé Garoto; Clínicas da Família Mutondo e Barro Vermelho; Hospital Franciscano Nossa Senhora das Graças, mais conhecido como Hospital das Freiras; Clínica da Criança, no Zé Garoto, e PAMs Coelho, Neves e Alcântara.