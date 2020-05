Testagem rápida começa nessa segunda-feira (4)

Durante vídeo ao vivo nas redes sociais da Prefeitura neste domingo (03), Rodrigo Neves anunciou que, a partir de segunda-feira (4), terá início uma ação com a Defesa Civil, por meio dos voluntários cadastrados nos Nudecs, que irão auxiliar as equipes das unidades básicas de saúde para a triagem de pessoas nas comunidades com sintomas leves. O teste sorológico será feito a partir do oitavo dia dos sintomas identificados pela equipe de atenção básica, através do programa Médico de Família.

O plano da Prefeitura, de acordo com o prefeito, é seguir as experiências internacionais com a testagem rápida. Ao longo da curva da pandemia, o Município espera testar um a cada 10 habitantes.

“A aplicação dos testes rápidos na população permite um melhor acompanhamento da evolução da Covid-19. A intenção é conhecer o comportamento da doença e, dessa forma, estabelecer estratégias mais efetivas para qualificar o planejamento das ações em Niterói”, disse Rodrigo Neves.

Centros de referência de quarentena – Moradores de comunidade com resultado positivo para Covid-19 que não tiverem condições de fazer o isolamento social em casa poderão cumprir a quarentena no centro de referência criado pela Prefeitura, no Cantagalo, Região de Pendotiba, onde serão assistidas por pelo menos 14 dias.