Testagem em massa para diagnóstico do coronavírus em Niterói

A Prefeitura de Niterói vai iniciar na próxima terça-feira (28) a testagem em massa da população para o novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo prefeito Rodrigo Neves no início da noite deste domingo (26) em pronunciamento nas redes sociais. O prefeito também convocou a população pra uma homenagem aos profissionais de saúde que atendem os pacientes infectados com o vírus.

“Na terça-feira, dia 28, às 20h, vamos todos aplaudir esses profissionais que se dedicam muito para salvar vidas com uma salva de palmas, das janelas, das varandas, dos quintais. O esforço deles merece todo o nosso reconhecimento”, disse o prefeito.

O prefeito explicou que a testagem massiva se dará por meio das unidades básicas de saúde do município e do Programa Médico de Família. As pessoas que testarem positivo, mesmo assintomáticas ou com sintomas leves serão convidadas a passar um período de isolamento social em um dos Centros de Quarentena instalados em dois CIEPs municipalizados da cidade, onde terão acompanhamento de especialistas por um período de 14 dias.

“Há uma semana a prefeitura iniciou um projeto piloto na Zona Norte da cidade, onde foram aplicados centenas de testes, o que demandou também o treinamento de quase 200 enfermeiros para a correta aplicação dos testes. Vocês vão começar a verificar um aumento de casos confirmados em Niterói, mas esperamos que essa estratégia somada às medidas tomadas na cidade, incluindo o centro de quarentena, ajudem a identificar e mapear os casos e com isso evitarmos o aumento dos óbitos”, explicou Rodrigo Neves.