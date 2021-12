Tesla prepara smartphone carregado por energia solar

Ao criar a Tesla, Elon Musk revolucionou o mercado de automóveis com seus carros e caminhões elétricos, voou ao espaço em espaçonave própria e agora anuncia que está terminando um smartphne chamado Phone Pi que, além de ser carregado por energia solar, suas baterias podem durar cinco vezes mais do que os melhores aparelhos da concorrência.

Elon Musk contratou o designer Antonio De Rosa que era da Apple e projetou vários modelos de iPhone.

Além da bateria com recarga solar, apoio de 5G e a conexão com o carro, o smartphone vai minerar Bitcoins e criptomoedas e a conexão direta com a rede de satélites da Starlink e conexão com a Neuralink .

Lembrando que a SpaceX já lançou 1.740 satélites de internet da Starlink e planeja colocar mais 12 mil em órbita nos próximos cinco anos. A “operadora” já tem 90 mil usuários em 12 países. Uma capacidade que nem a Apple, nem a Samsung, ou Xiaomi tem: a infraestrutura de rede móvel. A Apple até estava tentando fazer isso depende da infraestrutura das operadoras.

Falta definir o preço. Musk é ambicioso, vai colocar o smartphone da Tesla mais barato do que os da concorrência, por isso Apple, Samsung e Xiaomi estão tremendo de pavor.