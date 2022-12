Terroristas bolsonaristas agem como ‘lobos solitários’, diz especialista

Recentemente, a polícia descobriu que militantes bolsonaristas com intenções golpistas estariam organizando atos terroristas em Brasília/DF. Não demorou para as redes sociais serem tomadas por comparações entre esses militantes e organizações terroristas mundialmente conhecidas como o “Estado Islâmico” e a “Al Qaeda”.

A reportagem ouviu o cientista político Guilherme Carvalhido, que fez uma análise sobre o caso. Inicialmente, ele descartou que a atuações desses militantes possa ser equiparada ao dessas organizações.

LEIA MAIS

Terrorista que armou bomba em Brasília diz que está “preparado para matar ou morrer”

Terrorista de Brasília não agiu sozinho e diz que falou com ´importante general` sobre petistas

Presidente do Senado condena ameaças terroristas

“Organizações como Al Qaeda e Estado Islâmico já atuam em determinadas localidades há muito tempo, com integrantes coligados há décadas, inclusive, com pessoas de outros países e culturas. Organizam-se em estruturas políticas e econômicas com hierarquias e tipos de financiamentos organizados por planejamento estruturados”, explicou.

Em seguida, o cientista político fez uma análise sobre o modus operandi dos militantes brasileiros, aos quais classificou como “lobos solitários”. Para Carvalhido, os grupos bolsonaristas com intenções golpistas não possuem lideranças definidas e são financiados, em sua maioria, por recursos dos próprios integrantes.

O cientista político Guilherme Carvalhido analisou o caso – Foto: Arquivo pessoal

“Se compararmos com os manifestantes aqui do Brasil verificamos que eles não estão estruturados em modelos formais, pelo contrário, mostram-se quase como “lobos solitários”, ou mesmo grupos muito pequenos sem hierarquia definida e financiamentos baseados quase que exclusivamente por recursos próprios dos manifestantes. Ou seja, não se verifica lideranças definidas e consolidadas, dificultando a montagem de grupos maiores, como os grupos mencionados por você”, completou.

Militante é preso

O bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, 54 anos, preso por montar um artefato explosivo em uma área de acesso Aeroporto Internacional de Brasília, afirmou em depoimento à Polícia Civil do Distrito Federal que o plano era “dar início ao caos” que levaria à “decretação do estado de sítio no país”.

Arsenal encontrado e apreendido com George Washington – Foto: Divulgação/PCDF

O empresário foi preso com arsenal composto por armas e explosivos, na noite de sábado (24/12), véspera de Natal. Em depoimento, ele afirmou que veio para a capital federal “preparado para guerra” e que aguardava uma “convocação do Exército”, pois é um “defensor da liberdade”.