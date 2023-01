Terrorismo: Polícia mantém reforço na Reduc e GasLub

Após relatos de possíveis ataques de terroristas bolsonaristas a refinarias do Rio de Janeiro, as forças de segurança reforçaram o patrulhamento e mantiveram o reforço, nesta segunda-feira (9). As medidas foram motivadas pelos ataques ao Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e Congresso Nacional, no último domingo (8), em Brasília/DF.

Agentes da Polícia Militar (PM) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) estão com ação de policiamento reforçado no entorno da Refinaria de Duque de Caxias (Reduc), na Baixada Fluminense. Também há patrulhamento fortificado nos acessos ao Polo GasLub, antigo Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), em Itaboraí.

PM reforça GasLub, em Itaboraí – Foto: Divulgação/PMERJ

O governador Cláudio Castro (PL) se reuniu com secretários de Estado nesta segunda-feira, no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), e determinou às forças de segurança que continuem um intenso monitoramento para impedir qualquer ação contra o patrimônio público e privado do Estado do Rio de Janeiro.

“É importante que as inteligências da Polícia Civil e Militar trabalhem conjuntas, com todos mobilizados para que continuemos tendo paz no Rio de Janeiro. Reitero o compromisso com a sociedade de ser enérgico para garantir a tranquilidade e impedir o fechamento das vias”, declarou Cláudio Castro.

A reunião aconteceu nas primeiras horas no CICC, que recebe imagens de câmeras em pontos estratégicos do Rio, em tempo real. De acordo com o secretário de Polícia Militar, Luiz Henrique Marinho Pires, prédios públicos como o Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Eleitoral e a Assembleia Legislativa, estão com reforço de policiamento. Na Refinaria Duque de Caxias, estão atuando o Batalhão de Choque e o Regimento de Polícia Montada.

Governador se reuniu com forças de segurança – Foto: Divulgação/GovRJ

Castro afirmou que as cenas ocorridas nesse domingo, em Brasília, não serão permitidas no Estado do Rio de Janeiro.

“Não vamos permitir que haja ataques e que as ruas se transformem em uma praça de guerra no nosso Estado”, ressaltou o governador.

Ainda na manhã desta segunda-feira, o governador se reunirá com representantes dos poderes do Estado do Rio de Janeiro, no Palácio Guanabara. No encontro, serão discutidas medidas de enfrentamento contra possíveis manifestações no território fluminense.

Estarão presentes membros do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, do Ministério Público, do Tribunal Regional Federal, da Defensoria Pública e da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

Niterói

Guarda Municipal faz segurança da Prefeitura de Niterói – Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

Todos os prédios públicos de Niterói estão com a segurança reforçada desde a tarde de domingo. A medida preventiva, de aplicação imediata, foi tomada após os atos de vandalismo ocorridos Brasília, no qual os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto foram atacados por terroristas. O prefeito Axel Grael (PDT) comentou.

“Por minha determinação, o secretário Municipal de Ordem Pública de Niterói (SEOP), coronel Paulo Henrique de Moraes, está reforçando a proteção aos prédios públicos da Prefeitura. É inadmissível o que está acontecendo em Brasília. Criminosos atentando contra a democracia brasileira serão mais uma vez derrotados. Por isso, determinei na tarde de hoje a mobilização da Guarda Municipal para proteger os prédios e espaços públicos de Niterói”, disse Grael.