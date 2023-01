Terrorismo ou não? Especialistas divergem sobre atos no DF

Afinal de contas, os atos violentos antidemocráticos praticados por bolsonaristas no último domingo (8), em Brasília/DF, podem ser enquadrados como terrorismo? Especialistas em Direito Penal, ouvidos por A TRIBUNA, possuem visões diferentes sobre o tema.

O professor e advogado Fernando Tadeu Marques, mestre e doutor PUC-Campinas acredita que sim e usa como base o Artigo 2º da Lei 13.260/2016, a Lei Antiterrorismo. O especialista ressalta que não pode ser considerado terrorismo apenas atos cometidos por extremistas islâmicos, como Osama Bin-Laden, que ficaram mundialmente conhecidos nas últimas décadas.

“O ministro Alexandre de Moraes vem buscando o enquadramento na Lei Antiterrorismo porque ela é mais rígida no tratamento penal e processual. Acaba mitigando algumas garantias, tratando com tipos penais abertos, onde a percepção de quem enquadra pode ser ambígua. A gente tem que levar em consideração que a lei não é aplicada só a casos de terrorismo clássico”, analisou.

O artigo afirma que “terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública”.

De acordo com o professor, embora não fale em motivo político, existe uma carga discriminatória. Para Tadeu Marques, a utilização dos tipos penais abertos, o que é o caso da Lei em questão, tem que ser restrita, mas é necessária, uma vez que se não for feito, há uma proteção do infrator.

“Quando eles invadem o a Esplanada dos Ministérios e atentam contra o STF, Planalto e o Congresso, de certa forma se encaixa, na medida que se tem um terror instaurado de forma generalizada. Isso não tem a ver com partido de direita ou esquerda, a análise e a ótica que estou lançando é sobre o ato praticado por uma pessoa atentando contra os bens públicos”, completou.

Outra análise

O mestre em Direito Penal pela USP/SP, Matheus Falivene, explicou que os atos no DF se enquadram no crime de tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, art. 359-M do CPP.

“A pena para esse crime é de quatro a oito de reclusão e além dele, poderão ser considerados como crimes assessórios a organização criminosa, lesão corporal, homicídio tentado, lavagem de dinheiro e dano qualificado”, disse Falivene.

Yuri Carneiro Coelho, doutor em Direito, especialista em Direito Penal, explica que os crimes não podem ser enquadrados como terrorismo, uma vez que o art. 2º, da Lei nº 13.260, também conhecida como Lei de Terrorismo, traz as condições específicas para esse crime.

“O artigo diz que o terrorismo consiste na prática, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, por meio de atos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. A motivação para as invasões no DF foi estritamente política para a derrubada do estado democrático de direito, de golpe de estado. Isso se configura como crime contra o Estado Democrático de Direito, que consta do Código de Processo Penal (CPP)”, explica Coelho.

Falivene lembra que as investigações podem alcançar as pessoas que não praticaram as depredações e até mesmo àquelas que não estiveram presentes nas invasões.

“Aqueles que estavam com bandeiras e se manifestavam, mesmo que pacificamente, podem ser incluídos como apoiadores do movimento que se tornou violento. Inclusive quem fez doações em dinheiro e nem esteve na cidade naquele dia, pode ser processado”, destaca o advogado.

Coelho explica que a ação foi coletiva, um ato de concurso de pessoas, como é denominado no direito penal, e, em decorrência do princípio da legalidade e da responsabilidade penal subjetiva, é preciso que se identifique todos os envolvidos.

“As pessoas presas estão sendo identificadas e outras, com o desenrolar das investigações, também serão identificadas e presas. Dessa maneira, buscam chegar às pessoas que financiaram os atos, patrocinaram e organizaram. Mesmo que não estiveram lá, elas também serão responsáveis por todos os delitos que forem apontados para quem esteve presente”, conclui o especialista.

