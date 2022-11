Terror, drama, suspense e diversão nos cinemas de Niterói

Isis Chaby

Como sempre acontece todas as semanas, novos filmes estão em cartaz nos cinemas de Niterói. O leque de opções atende todos os gostos. Tem drama, suspense, terror, comédias. Confira.

A recente estreia de terror é “A Luz do Demônio”, disponível no Kinoplex Baymarket e no Cinemark Plaza. O longa narra a história da Irmã Ann, que é atormentada por um demônio desde a sua infância. Com a alta dos casos de possessões demoníacas, a Igreja Católica cria escolas de exorcismo destinadas somente para padres. Um professor enxerga potencial de Ann em expulsar demônios e decide ensiná-la a dominar o seu dom, tornando-a a primeira freira exorcista.

Para os amantes de animação japonesa, a novidade fica com One Piece Filme – Red, que está nos cinemas do Plaza e do Baymarket. No filme, todos vão conhecer Uta, a cantora cuja voz foi descrita como ‘de outro mundo’. Ela é conhecida por esconder sua própria identidade ao se apresentar. Agora, pela primeira vez, Uta se revela ao mundo em um show ao vivo. Com a Marinha assistindo de perto, o local se enche de fãs de Uta – inclusive piratas animados e os Chapéus de Palha liderados por Luffy, que vieram para curtir sua performance; todos aguardam ansiosamente a voz que o mundo inteiro estava esperando. A história começa com a chocante revelação de que ela é a enigmática filha de Shanks.

No Reserva Cultural, a produção brasileira ‘Carvão’ está na sala 5, às 17h 50. Do gênero drama, o filme se passa no interior do Brasil, com uma família que se esforça para cuidar de seu patriarca e tem suas vidas mudadas quando uma enfermeira oferece um acordo diabólico: colocar o mais velho da família para descansar e hospedar um traficante argentino que precisa urgentemente de um lugar para se esconder.

‘O Clube dos Anjos’, produção também brasileira, tem como protagonista Matheus Natchergaele. O filme se desenvolve nas reuniões mensais do Clube do Picadinho – confraria que há décadas reúne sete amigos de longa data. No entanto, as reuniões passam de rituais de poder a assembleias de fracassos e o fim seria seu único destino digno. Até a chegada de um misterioso cozinheiro que passa a lhes servir magníficos banquetes. Os laços de amizade estão de volta, é a gula como celebração da vida. Mas há um porém: depois de cada jantar, um integrante da confraria amanhece morto. Teria sido envenenado? E, sobretudo, por quê estes homens continuam retornando aos jantares? Baseado na obra de Luís Fernando Verissimo, o filme será exibido na sala 5, às 15h 40.