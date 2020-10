Terras Fluminenses ganha versão para internet

Fechados ao público durante a pandemia, o Museu do Ingá, a Casa da Marquesa de Santos e o Museu Antonio Parreiras – todos espaços da Funarj – se uniram para lançar a exposição Terras Fluminenses, com conteúdo criado especialmente para a rede mundial de computadores. A mostra reúne 80 pinturas, desenhos e gravuras pertencentes que fizeram parte da exposição homônima, apresentada no Museu do Ingá entre 2018 e 2019. O site estará disponível ao público em www.terrasfluminenses.com.

Terras Fluminenses divide-se em quatro núcleos ou regiões-tema: “Nas águas da Guanabara”; “Vistas do Rio de Janeiro”; “Niterói, de Arariboia a Niemeyer” e “Cidades Fluminenses – do litoral às serras”. Cada núcleo ganhou uma galeria de imagens, com link para o cadastro das obras no Sistema de Gerenciamento de Acervos Museológicos (SISGAM), plataforma criada em 2008 pela Funarj.

Na seção “vídeos”, é possível assistir aos audiovisuais desenvolvidos com base nos textos curatoriais, apresentados como um passeio pelas paisagens do estado do Rio de Janeiro a partir do olhar de pintores como Antonio Parreiras, Jean-Baptiste Debret, Eliseu Visconti e Nicolas Antoine Taunay, entre outros. O site ainda disponibiliza para download um caderno com propostas de atividades desenvolvidas pelo setor Educativo do Museu do Ingá. As ações podem ser realizadas em casa e incentivam um novo olhar sobre a paisagem da cidade.

Com obras produzidas, em sua maioria, entre o século XIX e a primeira metade do século XX, Terras Fluminenses revela paisagens bucólicas do Rio de Janeiro. Como exemplo, a comunidade de pescadores às margens do rio Jequiá, na Ilha do Governador, e a passagem do trem da Estrada de Ferro D. Pedro II sobre a ponte do Rio Piraí.