Terminal Rodoviário do Povo de Maricá é inaugurado e entregue à população

O Terminal Rodoviário do Povo, no Centro da cidade, após passar por obras de revitalização foi inaugurado O espaço ganhou uma nova cobertura sobre as plataformas de embarque e os locais de entrada e saída. Os banheiros foram reformados e a construção interna passou a contar com salas destinadas à Secretaria Municipal de Transportes e à Empresa Pública de Transportes (EPT), além de guichês de atendimento para as duas empresas privadas que operam no local.

Rodoviária passa a contar com acesso de mototáxis

Além das dez plataformas internas e outras três na lateral, o terminal conta também com sete vagas para vans do transporte alternativo, quatro para táxis e cinco para mototáxis, que poderão acessar o local pela primeira vez. Há ainda pontos de carga e descarga e de embarque e desembarque para carros de passeio.

Entre as áreas de acesso aos veículos de transporte foram instaladas novas luminárias, novos bancos e estruturas de madeiras como pergolados. Após uma rápida solenidade, o acesso ao terminal foi aberto a ônibus e passageiros.

Espaço para atendimento a usuários

O secretário de Transportes de Maricá, Douglas Paiva, afirmou que o terminal também passa a contar com uma ouvidoria, setor de achados e perdidos e posto para cadastro no programa Mumbuca Futuro. Ele revelou ainda que, além das 41 linhas que operam no local atualmente (37 municipais, três intermunicipais e uma interestadual), Maricá pode passar a ter novos trajetos para cidades como Cabo Frio e Teresópolis.

“A mesma empresa que opera a linha para São Paulo busca viabilizar a concessão dessas novas linhas junto aos órgãos competentes. Acreditamos que em cerca de dois meses elas já estejam operando. O mais importante é que agora os usuários vão dispor de uma estrutura de qualidade ao acessar o terminal. Um espaço mais iluminado, protegido e funcional, com os serviços que precisar”, explicou o secretário.