Termina amanhã (3) prazo para pedir reaplicação do Enem

O candidato que perdeu a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 por motivo de doença infectocontagiosa, problema de logística ou de infraestrutura, previstos nos editais das versões impressas e digitais, podem solicitar a reaplicação até as 23h59 de amanhã (3). Ela deve ser feita na Página do Participante, onde também será divulgado se o pedido foi aprovado.

“São doenças infectocontagiosas consideradas como condições para pedir a reaplicação: coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, Influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela e covid-19. É obrigatório inserir documento legível que comprove a doença”, diz o edital.

Na solicitação enviada deve conter o nome completo da pessoa, o diagnóstico com a descrição da condição de saúde, o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10), além da assinatura e da identificação do profissional competente, com o respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente, assim como a data do atendimento.

No caso do candidato não ter conseguido realizar a prova por causa de desastre natural, falta de energia, comprometimento da infraestrutura do local, falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante, a reaplicação também pode ser solicitada.