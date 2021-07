Terceiro envolvido em morte de policial é preso em Niterói

Está preso o terceiro envolvido na morte do policial civil Marcelo dos Santos Dias Cola, na última terça-feira (27), durante troca de tiros entre policiais militares do Niterói Presente e criminosos, no bairro de Santa Rosa, Zona Sul de Niterói. Segundo as investigações, o bandido é mentor de roubos de carros na região.

A prisão foi coordenada por agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá (DHNSG). De acordo com a especializada, o preso seria um dos que fugiu em um segundo carro envolvido no confronto, um Honda City. A especializada não divulgou o nome do acusado, apenas as iniciais, que são F. B. D. C. L.

Os agentes da Delegacia de Homicídios ouviram depoimentos e, após trabalho de inteligência, descobriram que F.B.D.C.L. tinha organizado toda ação criminosa. Desta forma, mobilizaram equipe até o endereço do criminoso, o abordando no portão de sua casa. Após a captura, ele foi encaminhado à carceragem da distrital.

Marcelo passeava com cachorro quando foi atingido – Foto: Reprodução

Dois outros envolvidos foram presos, no mesmo dia do crime. Um deles, baleado, foi socorrido e está internado no Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, Região Norte de Niterói. Segundo a especializada, outros criminosos envolvidos no crime já foram identificados e diligências já foram iniciadas para capturá-los.

Recordando

Marcelo dos Santos Dias Cola morreu, na noite de terça, ao ser atingido por uma bala perdida. De acordo com relatos de testemunhas, ele estaria passeando com seu cachorro quando começou o confronto. Ele teria sido baleado no tórax e não resistiu aos ferimentos.

Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, Região Norte da cidade, mas não resistiu. Uma mulher, identificada como Juliana Ribeiro de Souza, funcionária de uma padaria próxima ao local do tiroteio, também foi baleada. Ela foi atingida durante o confronto e também socorrida ao HEAL, recebendo alta horas depois.

Marcelo era lotado na Subsecretaria de Inteligência (SSINT) da Polícia Civil e, em Niterói, passou pelo 4º Departamento de Polícia de Área (DPA). O sepultamento está marcado para a manhã desta quinta-feira, às 10h, no Cemitério Parque da Colina, no bairro Cantagalo, Região de Pendotiba de Niterói.