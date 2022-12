Greve dos aeronautas: 47 atrasos e 38 cancelamentos no Santos Dumont

A categoria cobra melhores condições de trabalho, além de reajustes salariais



Leonardo Oliveira Brito

Pilotos e comissários de voo entraram hoje (21) no terceiro dia de greve da categoria. Entre 6h e 8h as operações voltaram a ficar suspensas nos aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza.

Pela manhã, ao menos 38 voos foram cancelados e outros 47 sofreram atrasos no Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio. Somente entre as 6h e às 8h, 14 voos atrasaram e outros 19, foram cacelados.

Em nota, a Infraero destacou que o Aeroporto Santos Dumont chegou a ficar fechado por cerca de 1h30 – das 7h às 8h30 devido às condições meteorológicas. Devido ao mau tempo, o terminal operava com a ajuda de aparelhos.

A categoria cobra melhores condições de trabalho, além de reajustes salariais. Na sexta-feira (16), o Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou a manutenção de 90% dos aeronautas em serviço no caso de greve da categoria.

Segundo o Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA), as companhias aéreas ofereceram INPC + 0,5% de reajuste salarial além do INPC. Eles querem 5%. De acordo com a entidade, a paralisação continuará enquanto não houver melhoria na proposta.

De acordo com Ronie Gaião, diretor de regulamentação e convenções coletivas do SNA, nesta quarta-feira houve maior adesão de aeronautas em Confins – tanto que três voos foram remarcados para as 8h, horário em que a paralisação do dia se encerra.

Segundo o SNA, as empresas aéreas não se posicionaram até o momento e a mobilização vai seguir até que as reivindicações sejam atendidas, sempre entre 6h e 8h.

“Nós queremos trabalhar, mas é importante que a opinião pública entenda que esse movimento não é só por uma questão salarial. Claro que precisamos, sim, estamos pedindo o índice do INPC mais 5% devido às perdas salariais dos últimos dois, três anos, quando tivemos reduções salariais durante o período de pandemia, mas tem a questão de que a gente vem pedindo algumas condições básicas, como por exemplo, que as empresas cumpram as escalas de folgas planejadas. Estamos com jornadas exaustivas”, disse Leonardo Souza, diretor do Sindicato Nacional dos Aeronautas.



No domingo (18), os aeronautas rejeitaram a proposta para a renovação da Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023. Segundo o SNA, 76,43% votaram contra a proposta, 22,91% foram favoráveis, e 0,66% se abstiveram. Participaram da assembleia online 5.767 votantes.

O Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (Snea) informou que acompanha a greve nos aeroportos e que as companhias aéreas “trabalharam e continuarão a trabalhar intensamente para minimizar quaisquer impactos aos seus clientes seguindo o previsto na Resolução nº 400/2016 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)”.

A nota publicada no seu site informa ainda que é importante reforçar que a proposta apresentada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) no fim de semana foi aceita pelas empresas, mas rejeitada pelos aeronautas. “Diante disso e para proteção dos clientes, a decisão atual do TST é que 90% das operações sejam mantidas durante o período da greve e que sejam informados pela ANAC os efeitos decorrentes da paralisação. O TST também determinou que não serão tolerados descumprimentos da decisão judicial e, inclusive, advertiu sobre a possibilidade de responsabilização civil e criminal por atos praticados ao longo da greve. A multa pelo descumprimento é de R$ 200 mil”, completou o Snea.