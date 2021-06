Terceira fase de vacinação contra gripe começa hoje em Cabo Frio

Cabo Frio inicia nessa quarta-feira (9) a terceira etapa da campanha de vacinação contra a gripe, e segue até o dia 9 de julho. Promovida pelo Ministério da Saúde a campanha de imunização contra a influenza acontece em três etapas, sendo que a atual é para quem tem comorbidades.

Pessoas com deficiência permanente, privadas de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas. Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, portuários, forças armadas e de segurança e salvamento também deverão se vacinar.

A campanha teve início no dia 14 de abril em Cabo Frio, e até o momento atingiu 19,2% da meta para imunização contra a influenza. As crianças até 6 anos incompletos foram 24,2% do público, gestantes 26%, puérperas 28,5%, trabalhadores da saúde 28,8%, idosos 15,8% e professores 7,9%.

O município segue em paralelo à vacinação contra a Covid-19. Por conta disso, o Ministério da Saúde realizou ajustes na ordem da vacinação. Sendo assim, as pessoas acima de 60 anos não fizeram parte do público prioritário.

Para evitar aglomerações nos postos de saúde e cruzamento entre os públicos-alvo da vacina contra a gripe e contra o coronavírus, o município destacou 12 unidades de saúde para servir como postos na campanha contra a Covid-19.

Para se vacinar contra a influenza, os grupos dessa terceira fase devem apresentar a caderneta de vacinação, documento de identificação com foto ou cartão do SUS. Cada grupo precisa apresentar ainda documentação comprobatória.