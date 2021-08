Terceira dose da vacina contra a Covid-19 já tem data marcada no estado do RJ

O secretário-executivo do Ministério da Saúde (MS), Rodrigo Cruz,confirmou que a pasta vai começar a aplicar a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 70 anos. Além dos idosos também poderão se vacinar pessoas imunossuprimidas a partir do dia 15 de setembro. No Rio de Janeiro a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 será para os idosos de 1º a 10 de setembro.

Os idosos que moram em asilos ou abrigos no município do Rio terão prioridade para a imunização desde que tenham mais de seis meses da segunda dose. Essa terceira dose será aplicada independentemente de qual vacina foi aplicada nas duas doses anteriores.

Em nível nacional o secretário explicou que o intervalo da segunda dose, que será da Pfizer, deve ser de 28 dias para pessoas imunossuprimidas. Já para os idosos será no mesmo intervalo de pelo menos 6 meses, assim como no Rio.

Na última segunda-feira (23) o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi questionado sobre o reforço da vacinação e ele respondeu que a “terceira dose só depois que avançarmos na segunda”. De acordo com o Ministério da Saúde mais de 55 milhões de brasileiros já completaram o esquema vacinal com as duas doses ou dose única do imunizante. “A OMS, hoje, ditou uma posição no sentido de que não se avançasse na terceira dose enquanto a segunda dose não fosse aplicada na maior parte na população global”, destacou o ministro. Embora o Brasil tenha avançado em número de pessoas vacinadas com a primeira dose, mais de 8,5 milhões de brasileiros deixaram de voltar ao posto para receber a segunda.

A pasta já contratou um estudo, em parceria com a Universidade de Oxford, para elaborar estratégias e comprovações científicas para a terceira dose do imunizante. “A opinião do especialista é importante, mas quando essa opinião é reforçada com evidência científica de qualidade é a certeza que iremos no caminho certo”, finalizou o ministro.