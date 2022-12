Terça será de pancadas de chuva em Niterói

Amanhã (21), a previsão é de chuva fraca a moderada

O dia começou com chuva em Niterói. Segundo o boletim meteorológico emitido pela Defesa Civil da cidade uma Zona de Convergência do Atlântico Sul sobre o Estado do Rio de Janeiro influencia o tempo em Niterói com a previsão de pancadas de chuva desde a noite de segunda-feira.

Hoje, terça, continuam as pancadas mas amanhã (21), a previsão é de chuva fraca a moderada, o que está contribuindo para acumulados elevados neste período.

A previsão é dos ventos estarem de moderados a fortes hoje, principalmente nas regiões litorâneas da cidade com possíveis impactos na cidade: alagamentos, transbordo de rios, deslizamentos isolados e quedas de árvores. Segundo o Climatempo, a mínima é de 21 e a máxima é de 22 graus.

Trânsito

Segundo a Arteris Fluminense, empresa responsável pelos 322 quilômetros da rodovia BR-101 RJ/Norte, no trecho que liga a cidade de Niterói até Campos dos Goytacazes, o tráfego intenso com pontos de lentidão do km 311 ao km 322, entre São Gonçalo e Niterói, sentido Rio de Janeiro, devido ao alto fluxo de veículos.

Segundo a Ecoponte, concessionária que administra a Ponte Rio Niterói, o trânsito segue normal no sentido Niterói porém segue engarrafado no sentido Rio, com lentidão dos acessos até a Reta do Cais.

Segundo a Nittrans, houve uma queda de árvore na Av. Prof. João Brasil, altura do número 218, sentido Venda da Cruz. Fluxo moderado nesse sentido nesse momento.



Foto: Nittrans

A Defesa Civil alerta para as seguintes orientações:

-Os moradores de áreas de risco devem ficar atentos para indícios de ameaças de deslizamentos e estarem preparados para se deslocarem para locais seguros;

-As pessoas que estiverem em locais seguros devem permanecer nestes locais até o aviso de chuva intensa cessar;

-Evite transitar em áreas alagadas e próximas a córregos, canais e rios sujeitos a transbordamento;

-Em casos de ventos fortes e/ou chuvas com descargas atmosféricas, evite ficar próximo a árvores, redes de distribuição de energia elétrica, toldos, tapumes ou em áreas descampadas;