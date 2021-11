Terça-feira de tiroteio em comunidades de Niterói

A população niteroiense passou a terça-feira (9) ouvindo tiros. O dia começou com um confronto entre policiais militares e bandidos nas comunidades Coronel Leôncio e Nova Brasília, nos bairros Fonseca e Engenhoca. Equipes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º Batalhão de Niterói atuaram nas localidades e conseguiram prender três pessoas.

À tarde moradores relataram nas redes sociais um tiroteio no Complexo do Santo Cristo, no bairro Fonseca, onde um criminoso ficou ferido e um fuzil foi apreendido junto com drogas, dois carregadores, 15 munições e um rádio transmissor.

A plataforma ‘Onde Tem Tiroteio’ registrou mais tiros no período da noite, novamente na comunidade Nova Brasília.