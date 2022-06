Terça-feira de sol e poucas nuvens em Niterói

A terça-feira (07) amanheceu com sol e céu com poucas nuvens em Niterói. Não há previsão de chuva e a temperatura vai variar entre 16ºC e 28ºC com sensação térmica de frio.

Para amanhã, quarta-feira (08) a mínima aumenta e o dia será mais quente, entre 20ºC e 25ºC, com sol e muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

De acordo com o ClimaTempo, na quinta-feira (9), a temperatura cai mais no centro-sul do estado do Rio de Janeiro e as condições parar a chuva aumentam. A previsão é de que ocorram pancadas de à tarde e à noite, inclusive na cidade do Rio. A capital fluminense terá um dia com temperatura amena, que não deve ultrapassar dos 24°C.

Na sexta-feira (10), a chuva se espalha pelo estado do Rio de Janeiro e pode ocorrer a qualquer hora. Na região da capital, a sexta-feira deve terminar chuvosa.