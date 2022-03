Terça-feira de Carnaval de muito sol e calor

A terça-feira de carnaval (01) iniciou com muito sol e calor, e promete agradar os foliões que curtem uma praia. Em Niterói, de acordo com o climatempo, as condições do tempo e de temperatura será parecido com a previsão desta segunda-feira (28), a máxima será de 36°c e mínima de 24°c, sem chances de chuva.

Na segunda-feira a máxima registrada foi de 36°c, com a sensação térmica era mais de 40°c. As praias da região oceânica ficaram lotadas, e o trânsito ficou intenso para todos os sentidos. Para a quarta-feira de cinzas (02), a temperatura fica em torno de, máxima de 35°c, e mínima de 24°c, sem chances de chuvas.

As intensas temperaturas exigem que as pessoas redobre a atenção e os cuidados de exposição ao sol, beba bastante água e não se esqueça do protetor solar. Com o forte calor, a Defesa Civil informou a mudança de risco de fogo em vegetação para ALTO. Em caso de emergência, ligue para o 199.