Tentativa de sequestro em Icaraí termina com PM preso

Uma misteriosa tentativa de sequestro intrigou moradores de Icaraí, Zona Sul de Niterói, na manhã desta segunda-feira (20). Um jovem foi abordado da Rua Joaquim Távora e tentou se esconder em uma banca de jornais, mas acabou levado por um grupo de cinco homens. Em seguida, ainda não se sabe como, a vítima escapou e conseguiu se salvar sem ferimentos graves.

Toda a ação foi flagrada por uma câmera de segurança da banca de jornal. Enquanto um cliente fazia uma compra, a vítima tenta se esconder no local enquanto é perseguida por um homem vestindo roupas pretas e boné. Mais tarde, a polícia confirmou que o suspeito é um policial militar. O jovem, que não teve o nome divulgado, chegou a pedir por socorro.

A filmagem dura pouco mais de 3 minutos. Após intensa luta corporal, a vítima acaba imobilizada e levada pelo homem. Populares acionaram policiais do programa Segurança Presente. Após ficarem sabendo do episódio, os agentes iniciaram buscas pelo carro onde o policial militar e outros quatro homens estariam levando a vítima. O automóvel foi abordado na Avenida Roberto Silveira.

O jovem foi localizado cerca de 40 minutos após a confusão e não estava mais no veículo. Ainda de acordo com os agentes do Segurança Presente, o jovem foi localizado por outra equipe policial, em outro ponto do bairro, e conduzido à 77ª DP (Icaraí) para registrar boletim de ocorrência.

Após a abordagem ao veículo, os suspeitos foram levados à 76ª DP (Niterói), central de flagrantes onde foi registrado o caso. Depois, a vítima também foi levada à delegacia, que fica no Centro da cidade. Ainda não há informações precisas sobre o que motivou a briga, mas, segundo relatos iniciais, os envolvidos seriam do Rio de Janeiro e estavam em Niterói para fazer uma espécie de “acerto de contas”.

A distrital irá investigar o caso. Durante revista, um revólver foi encontrado com os suspeitos. O policial militar acabou preso em flagrante e conduzido á Unidade Prisional da Polícia Militar (UPPM), em Niterói. A vítima realizou exame de corpo de delito, prestou depoimento e foi liberada. Os demais envolvidos na ação também foram ouvidos, autuados por “ofender a integridade corporal” e também liberados.