Tentativa de assalto termina com policial baleado em São Gonçalo

Um policial militar foi baleado, na manhã desta segunda-feira (5), enquanto trafegava pela Rodovia RJ-106, altura de Sete Cruzes, em São Gonçalo. Segundo informações da corporação, o caso aconteceu por volta de 5h20min.

Ainda de acordo com a corporação, o agente, que é sargento lotado no Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), foi ferido na região da mão durante a abordagem. Até o momento, não foi especificado quantos criminosos participaram da tentativa de assalto.

Segundo relatos preliminares, os criminosos fugiram sem levar nada. O militar, ferido, foi socorrido e atendido no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no Colubandê.

A unidade de saúde confirmou a entrada do policial, que foi socorrido em estado de saúde estável. De acordo com a Polícia Militar, após ser medicado o agente recebeu alta, ainda na manhã desta segunda-feira, por volta de 10h20min. O caso deverá ser registrado e investigado pela 75ª DP (Rio do Ouro).