Tentativa de assalto à loja termina com clientes baleados em Niterói

Quem passava pela Rua São Lourenço, na Região Central de Niterói, viveram momentos de tensão no final da manhã desta sexta-feira (6), quando ficaram em meio a um tiroteio. De acordo com a Polícia Militar, dois criminosos, em uma moto, tentaram roubar uma loja de produtos de som para automóveis. A abordagem aconteceu por volta das 10h40min.

Ainda segundo a corporação, havia pelo menos sete pessoas no estabelecimento, no momento do assalto. No entanto, um dos clientes era um policial militar à paisana, que reagiu a abordagem. Os criminosos atiraram contra o militar, que revidou. Dessa forma, começou um confronto, que durou por alguns minutos. Uma equipe do 12º BPM (Niterói) foi acionada e chegou ao local após o tiroteio.

Cliente foi atingido de raspão na cabeça – Foto: Vítor d’Avila

Durante o tiroteio, três pessoas acabaram baleadas, sendo dois clientes da loja, além de um idoso, que passava pelo local. Um dos clientes e o idoso foram socorridos, pelo Corpo de Bombeiros, ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), no Fonseca, Região Norte da cidade, e o estado de saúde é estável. O outro cliente, foi baleado de raspão na cabeça e recebeu os primeiros socorros no local.

O homem, que preferiu não revelar a identidade, conversou com a reportagem de A TRIBUNA. Ele estava com a esposa, aguardando para ser atendido, quando começou o tiroteio. Ele relatou os momentos de pânico que passou. O carro do homem também foi atingido, e ficou com as marcas dos tiros espalhadas pela carroceria.

Marcas dos tiros ficaram na carroceria do carro – Foto: Vítor d’Avila

“Eu estava dentro do carro, fazendo os serviços. Eu estava de costas, aí o bandido veio, pegou meu cordão, botou a arma na minha cabeça, tentou tirar meu cartão. Só lembro que a loja estava cheia e veio um monte de tiros, e não parou. Está meio dolorido por causa dos estilhaços, mas tudo bem, graças a Deus. Nasci de novo”, disse o rapaz.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, os bandidos fugiram na moto. Um dos criminosos teria sido baleado, mas a informação ainda não é confirmada. Uma equipe de perícia, da Polícia Civil, foi solicitada para o local. A ocorrência foi registrada pela 76ª DP (Niterói), que abriu inquérito para inquérito para investigar o caso. Câmeras de segurança da loja serão analisadas a fim de identificar os assaltantes.