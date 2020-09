Tentaram garantir o churrasco do final de semana e terminaram detidas por furto

Duas mulheres, uma de 31 anos e uma adolescentes de 15 anos, foram flagradas na noite de ontem (10) realizando o furto em um supermercado da Rodovia Ernani do Amaral Peixoto, em Inoã, Maricá, de peças de picanha e garrafas de whisky avaliadas em R$ 1.320,00. Um funcionário do local reteve as acusadas até a chegada da polícia militar.



De acordo com informações fornecidas pelo 12⁰ Batalhão (Niterói), Fabíula Marcelle da Silva Teixeira e a adolescente pegavam as mercadorias, as colocavam em bolsas e levavam até um veículo. Ainda segundo dados informados pelo batalhão, Fabíula possui quatro passagens por furto. A ocorrência foi registrada na 82ª DP (Maricá). As acusadas e as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento foram levadas para a unidade policial.