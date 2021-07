Tênis brasileiro vai disputar a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos

A dupla feminina do tênis, Luisa Stefani e Laura Pigossi, vai disputar a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos. Hoje (29) elas foram superadas pela parceria suíça Belina Bencic e Viktorija Golubic por 7/5 e 6/3.

“A gente começou muito firme, e é difícil manter esse nível o tempo todo. Eu não saquei muito bem e acho que isso desestabilizou um pouco. Elas começaram a voltar no jogo e cresceram, e a gente não adaptou tanto à mudança, não continuamos a ser agressivas. O tênis não vai embora de um dia pro outro, a gente vem jogando uma ótima semana e precisamos focar em tudo de positivo que a gente fez até agora”, afirmou Luisa.

O resultado mantém as brasileiras em busca de uma conquista histórica para o tênis nacional, que nunca obteve uma medalha olímpica. Até hoje, o melhor resultado foi o quarto lugar de Fernando Meligeni em Atlanta-1996.

As rivais no caminho do bronze são Veronika Kudermetova e Elena Vesnina, que representam o Comitê Olímpico Russo. O duelo será no sábado.

“A gente vai falar com os nossos técnicos para ver onde a gente pode melhorar. Buscar de novo a maneira que a gente se propôs a jogar. A gente tem a chance de ainda conseguir uma medalha pro Brasil. É claro que a nossa primeira missão era conseguir a medalha de ouro, mas temos total condição de ainda conseguir uma medalha. A gente queria realmente vir aqui pra fazer algo, fazer história, para vir aqui e abrir essa porta para o tênis brasileiro e eu acho que a gente conseguiu fazer isso essa semana”, disse Laura.