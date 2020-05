Tenente-coronel da PM morre vítima de Covid-19

O sub-comandante administrativo do 32º BPM (Macaé), no Norte Fluminense, tenente-coronel Fernando Estevam Pereira, de 50 anos, é a mais recente vítima fatal da Covid-19 na corporação. A informação foi confirmada pela PM na segunda-feira (25), pela Secretaria de Estado de Polícia Militar. Ele ingressou na corporação em 1996.

Segundo a PM, Estevam estava internado na UTI do Hospital Central da Policia Militar (HCPM), no Estácio, e a corporação prestou homenagens ao militar. “A tarde ficou sombria, infelizmente foi mais um Guerreiro que perdemos para o inimigo invisível, o Covid-19. Ele que estava linha de frente dessa batalha, que zelava pela saúde dos seus comandados. Palavras são incapazes de descrever o nosso sentimento! Uma irreparável perda para PMERJ e para sociedade ! Nos despedimos com muita dor e tristeza! Que Deus o receba na morada dos combatentes, possa confortar seus familiares nesse momento de tamanha dor e nos dê forças para seguirmos em frente”, afirmou em nota divulgada pelo 8º BPM (Campos dos Goytacazes). O 25º BPM, por onde o tenente-coronel teve passagem, também prestou homenagem ao militar.