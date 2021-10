Tendência tecnológica no ramo da saúde é tema de evento

A Assespro – RJ (Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação) realiza a 3ª edição do Health Tech, nos próximos dias 27 e 28 de outubro, a partir das 9h. O evento será online via Zoom com palestras transmitidas ao vivo. De acordo com um relatório produzido pela Global Market Insights, o mercado de health tech deve alcançar US$ 504 bilhões até 2025.

No Brasil já é possível notar o crescente interesse de grandes empresas nesse ramo tanto no surgimento de startups voltadas para esse setor como para capacitação e aprendizado da comunidade médica.

“O mundo da saúde está cada vez mais conectado e sistemas integrados com aplicativos serão o caminho para uma sociedade mais inclusiva e com mais qualidade de vida. As novas empresas de tecnologia para saúde, chamadas health techs, promoverão uma revolução estabelecendo o elo que faltava entre a pesquisa acadêmica e as empresas no Brasil”, diz Maria Luiza Reis, presidente da Assespro- RJ.

Os interessados em participar devem inscrever suas startups pelo formulário: https://bit.ly/suasolucao_ht2021. As vagas são limitadas. As inscrições e a programação completa para o evento já estão disponíveis.