Temporal provoca morte em São Gonçalo

Município enfrentou temporal com volume pluviométrico de mais de 199mm



Uma morte foi registrada em São Gonçalo durante as chuvas fortes que aconteceram na cidade. Na Comunidade da Coruja, em Neves, São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio uma jovem de 22 anos morreu soterrada.

Identificada como Gizelle, ela estava em casa no momento em que um muro caiu por cima da residência onde estava e a soterrou. De acordo com o relato de Jamilly Barbosa, irmã da vítima, nas redes sociais, ela ficou presa embaixo de terra, água e de escombros por cerca de 40 minutos e não sobreviveu.

A morte da jovem foi confirmada na tarde desta quarta (8) pela Defesa Civil da Prefeitura Municipal de São Gonçalo, que segue no local.



Gizelle Barbosa, morta num deslizamento em São Gonçalo



A irmã da vítima ainda fez um apelo nas redes sociais para pedir ajuda com os custos do funeral e para as despesas da família, que perdeu tudo. “A situação é muito triste, perdemos tudo e estamos fazendo o orçamento do funeral dela [da Gizelle], quem puder estar ajudando com qualquer coisa, roupa, comida, e dinheiro para enterro, me procure”, pediu.



Além disso, Jamilly também publicou que a família estava procurando uma nova casa para morar, já que a antiga foi destruída.



Desde o início da noite da última terça-feira, a cidade de São Gonçalo sofre com as chuvas que castigaram a cidade. Vários bairros registraram mais de 100mm de chuva. Sete Pontes chegou a 199,2mm, o que causou alagamentos.

A Subsecretaria de Defesa Civil informa que o município se encontra em Estágio de Alerta e abriu dez pontos de apoio para a população após o acionamento de sirenes em nove localidades. A Defesa Civil recebeu dez chamados de deslizamentos de barreira, nos bairros do Barro Vermelho, Pita, Rio do Ouro, Arsenal, Santa Catarina, Coruja e Engenho Pequeno, todos sem vítimas.



O Corpo de Bombeiros chegou a resgatar, na noite desta terça-feira (7), uma mãe e um bebê que ficaram ilhados devido às fortes chuvas no Jardim Catarina. O Rio Alcântara transbordou causando grandes alagamentos na região.







No final da tarde, o prefeito Capitão Nelson comandou pessoalmente as mobilizações da Defesa Civil e das secretarias de Conservação, Assistência Social, Transportes e Educação, a fim de tomar as primeiras providências para auxiliar os moradores.









O governador Cláudio Castro também se colocou à disposição para minimizar os transtornos provocados pelas chuvas.



A mobilização será mantida por toda a noite e nesta quarta-feira, até que todos os chamados sejam atendidos. Equipes da Assistência Social seguem dando apoio às famílias desabrigadas, a Secretaria de Conservação reforçou as equipes para a limpeza da cidade.



Fotos: Renan Otto



A Defesa Civil permanece monitorando os radares, aferindo a precipitação pluviométrica (chuva) e informando através de SMS e do Instagram @defesacivil_saogoncalorj.

Em caso de emergência, ligue 199 ou (21) 987370807.

Sirenes acionadas:

Arsenal, Barro Vermelho, Covanca, Engenho Peq 4, Nova Grécia, Novo México, Sete Pontes, Tenente Jardim e Venda da Cruz.

Índices pluviométricos registrados:

Sete Pontes 199.2 mm

Novo México 142.6 mm

Ten Jardim 126.0 mm

Eng. Peq 4 : 138.0 mm

Eng Peq 2: 92.2

Boa Vista: 67.8 mm

Arsenal : 146.4 mm

Pita: 163.22 mm

Alcântara: 44.0 mm

Mutuaguaçu: 46.67

Vila tres: 40.65 mm

Faz dos mineiros: 34.23

Pontos de apoio na cidade:

NOVO MÉXICO

1- Escola Municipal Dep. Jose Carlos Brandao Monteiro Filho

ARSENAL

1- Associação de Moradores e Amigos do Arsenal

2- C.E. Dalila Oliveira Costa

SETE PONTES 1

1- Escola Estadual Cônego Goulart

BARRO VERMELHO

1- Escola Municipal Joaquim Lavoura

ENGENHO PEQUENO IV

1- E. M. Maria Amélia Areas Ferreira

COVANCA

1- Igreja Matriz de Santo Antonio

2- Escola Municipal Nice Mendonça de Souza e Silva

NOVA GRECIA

1- Escola Municipal Pres. João Belchior Marques Goulart

TRINDADE

1- Ciep 408, Sérgio Cardoso

JARDIM CATARINA

1- Colégio Irene Barbosa