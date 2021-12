Temporal para o Rio e alaga Museu do Samba, na Mangueira

Na madrugada deste sábado (18) Rio de Janeiro permanece em estágio de atenção – o terceiro em uma escala de cinco – devido às fortes chuvas que começaram a cair cidade e em municípios da Região Metropolitana e da Baixada Fluminense nesta sexta-feira (17/12). O Centro de Operações da Prefeitura (COR) já registra 50 ocorrências relacionadas ao temporal, dentre elas, 22 bolsões d’água em diferentes pontos. O órgão divulgou que, às 19h, foram contabilizados 249 quilômetros de congestionamento em toda a capital, mais que o triplo da média das últimas três sextas-feiras.

A circulação de todos os ramais da SuperVia, concessionária que administra os trens, chegou a ficar suspensa e é aos poucos normalizada. Além disso, 30 sirenes foram acionadas em 19 comunidades cariocas, como a Mangueira, na zona norte do Rio.

Um dos locais atingidos foi o Museu do Samba, próximo à comunidade. Vídeos gravados no local mostram que a água passou pelo teto e inundou as áreas externa e interna, como uma sala com quadros e a sala do pré-vestibular social. Além disso, é possível ver que a chuva atinge instalações elétricas, o que aumenta o risco de incêndios.