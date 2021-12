Temporal faz Paes cancelar reunião com Dória

“Em razão das chuvas, não pude estar com o amigo @jdoriajr na última apresentação de 2021 da @osesp que acontece na cidade das Artes. Fica aqui meu agradecimento público a toda ajuda prestada por São Paulo na COVID e nessa semana c a vacina para gripe. João é um grande brasileiro”, diz o post.

Ele também fez uma publicação em sua rede social dizendo que estava se deslocando até o Centro de Operações para monitorar a cidade. Ele ainda pediu que a população evitasse deslocamentos.

“Muito vento e muita chuva. Ou seja, não é hora de deslocamentos. Fique em local seguro até que as coisas melhorem. Estou chegando no Centro de operações. Mantenho vocês informados”, disse Paes no Twitter.

O Estágio de Mobilização é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.