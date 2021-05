Temporal deixa Niterói e São Gonçalo alagados e sem energia

A chuva que cai desde a tarde deste domingo (30) sem parar não deve dar trégua, pelo menos até amanhã (31). Nas redes sociais moradores de Niterói e São Gonçalo relatam muita chuva, ventos fortes e relâmpagos. Mais cedo o Instituto de Meteorologia (INMET) alertou para o perigo de queda de árvores e a queda de energia devido as chuvas fortes que estavam previstas para hoje.

No bairro Ingá, em Niterói, as casas ficaram sem energia. Assim como as residências do bairro Galo Branco e Coelho, em São Gonçalo. No Engenho do Mato.

No Centro de Niterói e no bairro Fonseca, vários pontos de alagamento foram registrados. Em Icaraí, a Rua Gavião Peixoto ficou desse jeito no momento da chuva:

De acordo com a Ecoponte, a ponte não precisou ser fechada, mas o fluxo de carros segue devagar devido a forte chuva e os ventos.

Na página do INMET toda a cidade de São Gonçalo e grande parte de Niterói, estão classificados no alerta laranja que é considerado “alerta perigoso para chuva”.

Equipes da prefeitura de São Gonçalo registraram bolsões d’água ao longo da Rua Dr Alfredo Backer, no bairro Mutondo, e da Avenida José Mendonça de Campos, no bairro Colubandê.

Apesar da forte chuva e dos ventos de até 70km/h os bombeiros informaram que não receberam nenhum chamado por acidente até às 21h. A Defesa Civil emitiu alerta às 20h pedindo atenção para a madrugada devido ao alto risco de chuvas fortes. A previsão nas próximas horas é de céu nublado a encoberto, com pancadas de chuva moderada, podendo ser forte em curtos períodos de tempo, de forma isolada.

De acordo com a Arteris Fluminense, na BR-101, o fluxo segue intenso na Região Metropolitana, sentido Rio de Janeiro. Já na Via Lagos, o fluxo de carros é baixo e a chuva é intensa, mas as equipes não foram acionadas para nenhuma emergência até às 20h35.

A concessionária de energia Enel, até às 21h não havia respondido a nossa demanda de quais pontos estavam sem energia em Niterói e São Gonçalo.

Para a segunda-feira (31) a previsão é de chuva o dia todo em Niterói e São Gonçalo com a temperatura mínima em 17ºC e a máxima em 25ºC.

Às 20h esse registro foi feito em São Gonçalo, no bairro Colubandê, próximo a UPA:

Ainda em São Gonçalo, no bairro Alcântara próximo ao viaduto:

Em casos de ventos fortes

Siga as recomendações de segurança elaboradas pela Defesa Civil do Estado e pelo Corpo de Bombeiros do RJ diante da ocorrência de raios e rajadas de ventos fortes:

Em casa:

• Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.

• Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar;

• Aparelhos elétricos e registro de gás devem estar fechados. Dessa forma, não há agravamento em caso de queda de árvore;

• Evite deixar objetos que possam cair em locais altos;

• Mantenha as árvores do jardim ou do quintal sempre podadas e bem cuidadas;

• Fique atento: se houver falta de luz, cuidado com o uso de velas para evitar incêndios.

Na rua:

• Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;

• Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;

• Evite ficar próximo a precipícios, encostas ou lugares altos sem proteção;

• Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas;

• Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

• Não queime lixo, não ateie fogo em terrenos para remover vegetação, não acenda fogueiras ou jogue bitucas de cigarros em estradas ou terrenos com mata;

• Fique atento: caso haja queda de árvore, é possível que a rede de energia tenha sido rompida. Nesta situação, há risco de acidentes causados por raios.