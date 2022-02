Temporal de decibéis no Circo Voador

Dizem que não há nada que um bom dia de surfe ou uma boa noite de rock não curem. Rock pesado mais ainda.

Neste sábado vai ter descarrego elétrico no Circo Voador, príncipe da Lapa, que vai apresentar duas das mais cultuadas e pesadas bandas do rock brasileiro: Dorsal Atlântica e Sepultura. A quantidade de amplificadores em palco assusta, mas a ideia é essa. Desopilar, descarregar, esquecer o lixão de problemas por algumas horas curtindo o peso, a força, a honestidade do rock pesado dessas duas extraordinárias bandas.

Dorsal Atlântica é veterana, é uma das primeiras bandas de heavy metal brasileiro e conhecida por ter unido os dois públicos: o de metal e o de hardcore/punk, que antes viviam trocando tapas e correntadas. O trio foi fundado em 1981 e até hoje é uma das bandas brasileiras mais populares.

A banda está lançando seu oitavo álbum “Pandemia”, o mais pesado de sua carreira. Já se apresentoucom várias bandas internacionais como Venom, Exciter, Nasty Savage, Testament, Motörhead, Cradle Of Filth e Anathema, e no festival Monsters of Rock em 1998 em São Paulo. Tocou também com Manowar, Saxon, Glenn Hughes, Megadeth, Savatage, Slayer e Dream Theater. Carlos Lopes, fundador da banda, deu seu depoimento sobre o metal brasileiro ao documentário canadense Global Metal de Sam Dunn e Scot McFadyen em 2007.

Dorsal Atlântica é garantia de rock autêntico explosivo, catártico.





Sepultura está ansioso

A super Sepultura tocará na sequência. Volta aos palcos depois de mais de dois anos longe do público. Esse momento se torna ainda mais especial por se tratar do show de lançamento do álbum “Quadra”, que a banda foi impedida de fazer turnê por conta da pandemia.

O álbum é um dos melhores da carreira da super banda e esmerilha com intimidade os tímpanos mais exigentes.Tinha acabado de lançar “Quadra,” seu 15º álbum de estúdio, quando a crise sanitária forçou público e músicos a ficarem distantes em todo o planeta. “Estamos ansiosos para retornar e encontrar com os fãs”, comenta Andreas Kisser, que compõe a banda junto de Paulo Xisto Jr. (baixo), Derrick Green (vocal) e Eloy Casagrande (bateria).

Para esse novo momento, além de faixas do Quadra, como “Ali”, “Guardians of Earth” e “Fear; Pain; Chaos; Suffering”, o Sepultura reserva surpresas para quem estiver na plateia. “Vamos tocar também músicas mais antigas que fazem parte da nossa carreira”, comenta Andreas Kisser.

A Lapa vai explodir.

Serviço:

Sepultura – Quadra Tour Brasil @ Circo Voador

Data: 12 de fevereiro de 2022 (sábado)

Abertura da casa: 20h

Show Dorsal Atlântica: 21h

Show Sepultura: 23h

Local: Circo Voador (Rua dos Arcos, s/n – Jardim Iracema, Rio de Janeiro – RJ)

Vendas on-line:

http://eventim.com.br/event/sepultura-dorsal-atlantica-circo-voador-14523727/

Ingressos Promocionais (mediante doação de um quilo de alimento não perecível na entrada da casa no dia do evento):

R$100,00 – Lote 1

R$120,00 – Lote 2

R$130,00 – Lote 3

Classificação 18 anos

Realização OnStage Agência

Luiz Antonio Mello