Temporal atinge Petrópolis e deixa ruas inundadas

Petrópolis é atingido por temporal nesta tarde de terça-feira (15), e preocupa moradores. Na Rua do Imperador, a principal via do Centro, há registros de alagamento próximo ao terminal rodoviário e ao antigo fórum. O bairro Alto da Serra é uma dos mais afetados pelo temporal até o momento.

Com o elevado volume de chuva que afeta a cidade no momento, a Defesa Civil passa a cidade para Estágio Operacional de Alerta e aciona o primeiro toque das sirenes do primeiro distrito, localizadas no Alto da Serra, Vinte e Quatro de Maio, Vila Felipe, Campinho, Chácara Flora e Dr. Thouzet. Os pontos de apoio para acolhimento de moradores em área de risco também foram abertos.

Até o momento, o acumulado pluviométrico chega a 113 milímetros em uma hora de registro de chuva.

Agentes da Defesa Civil e CPTrans atuam em diversos pontos da cidade por conta de inundações e alagamentos. As ruas Coronel Veiga (entre Duas Pontes e Ponte Fones), o Centro (nos acessos à rua General Osório e Silva Jardim), na Rua Bingen, na Praça Pasteur estão com trechos bloqueados para acesso.

Pedestres e usuários do transporte público que transitam pelo Centro de Petrópolis, nesta tarde deterça-feira (15), gravaram vídeos desses momentos de apreensão durante o temporal registrado.

Uma enxurrada se formou na Rua Santos Dumont, caindo sobre o ponto de ônibus localizado na Praça Duque de Caxias.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.