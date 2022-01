Temporais atingem mais de mil pessoas no estado do Rio

As cenas de devastação vistas em Minas Gerais e na Bahia, inundações no estado do Rio nas últimas semanas, com cidades submersas, ainda estão sob o risco de temporais. Aviso é do Instituto Nacional de Meteorologia, Inmet que prevê calor extremo semana que vem.

De acordo com o Inmet as áreas mais atingidas são a estados das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte (temporais) e Sul (calor extremo, muito acima da média).

Tudo isso é resultado da mistura explosiva de um fenômeno natural do verão, chamado de Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), com frentes frias provenientes da Bolívia e com o La Niña, uma massa de ar frio que se une com a umidade do tempo quente e aumenta as chuvas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, até sexta-feira (14/1), pelo menos três alertas vermelhos com perigo ou grande perigo, seja por chuvas intensas ou forte calor.

A Defesa Civil do estado do Rio permanece em alerta, principalmente em áreas de encostas por causa da constante chuva que atinge diferentes municípios. Em todo o Estado, mais de mil pessoas foram afetadas pelos recentes temporais.

Segundo o superintendente operacional da Defesa Civil estadual, coronel Alexandre Siqueira, como choveu muito na última semana, qualquer nova precipitação representa riscos de deslizamentos e desabamentos. Dez municípios do Norte e do Noroeste fluminense registraram alagamentos de ruas e transbordamento de rios.

Na Região Serrana, em municípios com maior registro de acumulo de água, como Petrópolis, por exemplo, também houve alagamento. Apesar disso, não há registro de feridos no estado do Rio.