Temporadas do Sesc RJ apresentam websérie

A websérie de dança Outonos, tendo no elenco a Vivá Cia de Dança, integra o Arte em Cena – Temporadas, braço de temporadas teatrais e dança do projeto em que Sesc RJ transmite espetáculos artísticos em suas plataformas digitais. O lançamento será no dia 10 de agosto, 20h, e os seus seis episódios poderão ser vistos gratuitamente na plataforma YouTube: /portalsescrio, de forma aleatória, ou seja, não necessariamente em ordem cronológica e/ou numérica.



Outonos consiste em uma web-série de seis episódios de dança contemporânea com bailarinos, interpretes e criadores da Cia Vivá e direção de Carlos Fontinelle, onde expressam seus mais variados sentimentos. As verdades corporais ímpares dos intérpretes são o que fazem da obra tão humana e cheia de personalidade, resgatam a poética do olhar para fatos reais que estão em constante construção na sociedade.



Com edição e direção de imagens de André Adami e trilha sonora original de Bruno Costa, a obra abraça a poesia surrealista e direciona o imaginário coletivo da dança nas formas de interrogar questões contemporâneas em diversas épocas, até hoje. Em tudo se pode ver poesia, beleza e movimento… até mesmo no vírus do caos.